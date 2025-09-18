Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yandaş gazete 'geliyor' diyerek servis etti: 'İBB ve ilçe belediyeleri soruşturmasında bin sayfalık iddianame'

18.09.2025 15:41:00
Haber Merkezi
'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' ifadesi ile anılmasına rağmen etkin pişmanlık ile tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarıyla yürütülen İBB ve ilçe belediyeleri soruşturmasına ilişkin iktidara yakın medyadan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Aktaş, son zamanlarda televizyonlarda verdiği röportajlarla gündeme geliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında iddianame bekleniyor.

İktidara yakın kimliği ile bilinen Sabah gazetesi, etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın beyanlarıyla yürütülen İBB ve ilçe belediyeleri soruşturmasında sona gelindiğini, bir başsavcı vekili bir savcının birlikte hazırladığı iddianamenin yaklaşık 1000 sayfa olacağını iddia etti.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar isimler arasında; Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara yer alıyor.

Soruşturma kapsamında Halk TV sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İBB ve ilçe belediyeleriyle ilişkilendirilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, tutuklu bulunurken itirafçı olmuş ve ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Daha sonra ev hapsi de kaldırılmıştı.

Adında 'suç örgütü' soruşturması olmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş'ın son zamanlarda TYT Türk kanalına verdiği röportajlar dikkat çekiyor.

9 DALGA OPERASYON DÜZENLENDİ

Dosya kapsamında bugüne kadar 9 dalga operasyon düzenlendi. 

Operasyonlarda Beşiktaş, Esenyurt, Adana, Avcılar ve Gaziosmanpaşa belediyelerinde çalışan birçok isim operasyonlarla gözaltına alındı.

