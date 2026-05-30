Yandaş gazeteci Fuat Uğur'dan 'Mansur Yavaş' hakkında tehdit gibi sözler: 'Ona geçmiş olsun'

30.05.2026 16:02:00
Yandaş gazeteci Fuat Uğur, Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında "Ona geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün bayramlaşma programını yapacağı Güvenpark'ta büyük bir kalabalık toplandı. 

CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki alanda toplanan kalabalık her geçen dakika büyümeye devam ederken, yurttaşlar “Özgür Gelecek, Özgür Türkiye” sloganları attı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Güvenpark'a gelerek kalabalığa seslendi.

Konuşmanın ardından Özgür Özel ve Mansur Yavaş kol kola Anıtkabir’e doğru yürüdü.

Yandaş gazeteci Fuat Uğur ise sosyal medya hesabından Yavaş hakkında tehdit gibi sözler sarf etti. Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"ONA GEÇMİŞ OLSUN"

"Mansur Yavaş safını belli etti.

Ona geçmiş olsun."

