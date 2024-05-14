Yandaş iddia etti: İBB’den yalanlama geldi!

Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:19

Güncelleme: 14.05.2024 - 09:19

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde yer alan bir haberde, İstanbul Başakşehir'de Mısırlı 3 çocuktan Basel (7) ve Fares Ahmed Muhammed (10) adlı iki kardeşin boğularak hayatını kaybettiği göletin İSKİ’nin sorumluluk bölgesinde olduğu iddia edildi.

Söz konusu iddiaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yalanlama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başakşehir ilçemizde yaşanan elim olayla ilgili, İBB’nin köklü kuruluşu İSKİ’yi suçlayan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesi’nde 2 çocuğun gölette boğularak hayatını kaybettiği su birikintisinin oluştuğu alan kesinlikle İSKİ’nin mülkiyet ve sorumluluğunda değildir.

Boğulma olayının meydana geldiği adres, Başakşehir İlçesi Kayabaşı Mahallesinde, yağış sularının birikmesiyle sonradan oluşan, doğal olmayan su birikintisi (gölet/göllenme) mahiyetinde bir yerdir.

Ayrıca doğal olmayan bu alan, dere yatağı olmadığı gibi dere güzergahı ve dere kolu da değildir. Su birikintisinin olduğu yerde dere bandı da mevcut değildir.

Dolayısıyla İSKİ’nin meydana gelen üzücü olayda herhangi bir ihmal, kusur ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hayatını kaybeden çocuklara Allahtan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerken, olayla ilgili İSKİ’yi ve İBB yönetimini sorumlu göstermeye çalışan yalan haberlerle ilgili her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.”