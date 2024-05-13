AKM’den 'kovulan' Metin Zakoğlu’na İBB kapı açtı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 22:42

Güncelleme: 13.05.2024 - 22:42

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilen komedyen Metin Zakoğlu'yla ilgili açıklama yaparak kendisine salon tahsis edildiğini duyurdu.

Polat, gelişmeyi sosyal medyadan şöyle duyurdu:

"Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz.

İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz.

"TEKRAR KAZANDIRACAĞIZ"

İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar kazandıracağız."