AKM’den 'kovulan' Metin Zakoğlu’na İBB kapı açtı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Murat Kurum hakkında espiri yaptığı için AKM’deki oyunları iptal edilen komedyen Metin Zakoğlu’nun gösterilerinin Metrohan’da izlenebileceğini söyledi.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum hakkında yaptığı esprinin ardından Atatürk Kültür Merkezi'ndeki 5 oyunu Kültür Bakanlığı tarafından iptal edilen komedyen Metin Zakoğlu'yla ilgili açıklama yaparak kendisine salon tahsis edildiğini duyurdu.
Polat, gelişmeyi sosyal medyadan şöyle duyurdu:
"Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz.
İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz.
"TEKRAR KAZANDIRACAĞIZ"
İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar kazandıracağız."
Salon sözleşmesi iptal edilen Metin Zakoğlu'nu yalnız bırakmıyoruz.— Mahir Polat (@mhrpolat) May 13, 2024
İBB salonlarımız seyirci ve sanatçılarımızındır. Oyununu çok yakında restore edip İstanbul’a kazandırdığımız MetroHan’da izleyebilirsiniz.
İstanbul’a kaybettiği kültür ve sanat şehri kimliğini tekrar…
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu cinsiyet değiştiren oğlunu paylaştı
- 'Asıl hedef CHP’li belediyeler!'
- İşte 'kamuda tasarruf' paketinin ayrıntıları
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- 'Samimi bir ortamda...'
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar!
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı
- Sorumlu yandaş medya