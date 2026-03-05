Yandaş isim 'Tanju Özcan'ın şikayetçisi' diye işaret etmişti: Şok Market'ten açıklama geldi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentteki zincir marketlerden ''irtikap'' suçlamasıyla ''zorla öğrenci bursu'' talep ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Sincan Cezaevi'ne gönderilen Tanju Özcan'ın hangi market zinciri tarafından şikayet edildiği tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özcan'a yaptığı ziyaret sonrası üç harfli marketlere ithafen, "Allah'ın izniyle ben pişman edeceğim onları. Onlar bizim tüketimden gelen gücümüzü görecekler. Bizim arkadaşımızı, kardeşimizi bu kadar haksız yere içeri atmaya çalışan savcıya alet olmayı görecekler. O savcı mı lazım size biz mi lazımız size göreceğiz" demişti.

Özcan'ın tutuklanması sonrası şikayetçi market zincirinin hangisi olduğu tartışılırken iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Zafer Şahin, söz konusu zincirin Şok Market olduğunu ileri sürdü. Şahin, ayrıca ŞOK Marketler’in yönetim kurulu başkanı Cengiz Solakoğlu'nun, CHP Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu'nun akrabası olduğunu söylemişti.

İDDİALARA YANIT VERDİLER

Şok Market, iddiaya ilişkin Şahin'e yazılı bir yanıt verdi, Şahin ise yapılan açıklamayı X hesabından paylaştı. ŞOK Marketler Kurumsal İletişiminden gelen mailde Tanju Özcan'dan şikayetçi olmadıkları bildirildi.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve yöneticileri tarafından bahse konu soruşturma dosyası kapsamında yapılmış bir suç duyurusu veya şikayet bulunmamaktadır. Kurumumuz soruşturma dosyasında anılan süreçleri yakından takip etmekle birlikte, bu konularda tarafımızca başlatılmış bir hukuki aksiyon söz konusu değildir."