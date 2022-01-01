Yandaş medya zam haberlerini görmezden geldi
Doğalgazdan elektriğe, köprü ücretlerine kadar birçok başlıkta 2022 zamlarla karşılandı. Yandaş gazeteler, yapılan zamları haberleştirmedi.
Ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşın cebini yakarken elektrik, doğalgaz, akaryakıt, köprü ve otoyol ücretleri, harçlar, vergiler ve cezalarla birçok başlıkta 2022, zam yağmuru ile geldi. Resmi Gazete’de geçtiğimiz gün yine bu konuda bir dizi düzenleme yer aldı. İktidara yakın medya zamları görmezden geldi.
Yeni Akit ve Yeni Şafak basılı gazetelerinde zam haberi vermedi. Yeni Akit ve Yeni Şafak gazeteleri, internet sitesinde elektrik ve doğalgaz zamlarına yer verdi.
Havuz medyasından Sabah, zamları haberleştirmedi. Gazetelerin 1 Ocak 2021 manşetleri şu şekilde:
TL’deki değer kaybının yarattığı etkiyle yapılan zamlardan bazıları şöyle:
Konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğalgazın satış fiyatı yüzde 15, sanayi kullanılan doğalgazın fiyatı ise yüzde 50 arttı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak köprülere yapılan zamları duyurdu.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorine 1.29 lira, benzine 61 kuruş ve LPG'ye de 78 kuruş zamyapıldığını açıkladı.
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