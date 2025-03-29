Yandaş medyanın 'tanığı': AKP’li ismin şirketi de başkasına ait çıktı!

Yayınlanma: 29.03.2025 - 18:32

Güncelleme: 29.03.2025 - 18:36

AKP'den 2015 yılında milletvekili aday adayı, 2018’de ise 35. sıradan AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı gösterilen Oktay Tan, İBB Şirketi Kültür A.Ş. yetkililerinin kendisinden 8 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Edinilen bigiye göre, Direk Reklam şirketi resmi kayıtlara göre 2011 yılında Maltepe’de Seyyithan Tan, Cemil Tan, Zafer Kalkan, Sibel Çağlar ve Mehmet Abdusselam Çağlar tarafından kuruldu. Şirketin 11 yıllık Genel Kurul kararlarının hiçbirinde Oktay Tan’ın adı geçmiyor. Şirket kurucuları ile aynı soyadını taşıyan Oktay Tan’ın, akrabaları olabileceği belirtiliyor.

Kültür A.Ş’den edinilen bilgiye göre de söz konusu firmaya herhangi bir ihale verildiğine dair bir kayıt bulunmuyor. Oktay Tan’ın sahibi olduğunu söylediği Direk Reklam, Yönetim Kurulu kararı ile “Medya Pano Reklamcılık A.Ş”ye satıldı. Medya Pano firmasının Yönetim Kurulu üyeleri ise Ümit Erboz, İrfan Karabaş ve Aslan Emre.

"YANDAŞ" MEDYANIN TANIĞI OKTAY TAN

Sabah gazetesinin 2 gün önce, “tanıktan bomba ifşaat” başlığı ile manşetten verdiği haberde “2019 yılından beri açık hava, direk reklam işi ile uğraştığını aktaran Direk Reklam A.Ş. şirketi sahibi Oktay Tan’ın İBB'deki 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında verdiği 'tanık' ifadesinde rüşvet için dönen paraları ifşa etti” iddiası yer almış, Tan, aynı haberde kendisinden 8 milyon TL rüşvet istendiğini ileri sürmüştü.