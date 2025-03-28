İBB'den iddialara ilişkin yeni açıklama: 'Yalanlar ve gerçekler 5'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "vakıf parası özel harcamalarda kullanıldı" iddiasını yalanlayarak“ İstanbul Vakfı, şeffaf bir şekilde çalışan bir kamu yararına vakıftır. Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

İBB'den iddialara ilişkin yeni açıklama: 'Yalanlar ve gerçekler 5'
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 28.03.2025 - 13:29

İBB'den “Demokrasiye Darbe, Yalanlar ve Gerçekler” başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Yalan: İBB’nin reklam gelirlerinden elde edilen fazla para İstanbul Vakfı’na aktarıldı ve bu para Dilek Kaya İmamoğlu’nun kişisel harcamalarında kullanıldı yalanı.

Gerçek: İstanbul Vakfı, şeffaf bir şekilde çalışan bir kamu yararına vakıftır. Reklam gelirleriyle ilgili herhangi bir yasa dışı aktarım veya usulsüzlük söz konusu değildir. İddialar, adı geçen gizli tanığın hiçbir belgeye dayanmayan, soyut ve çelişkili ifadelerine dayanmaktadır. Dilek İmamoğlu'nun kişisel harcamaları için kamu kaynağı kullanıldığına dair tek bir fatura, işlem kaydı veya resmi belge ortaya konmamıştır.


Etiketler: #ibb #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

İBB'den metro ve ihalelerde usulsüzlük iddialarına yanıt! Yalanlar ve gerçekler: 13-14

İBB'den metro ve ihalelerde usulsüzlük iddialarına yanıt! Yalanlar ve gerçekler: 13-14
Resmi makamlar, cami ve mezarlara verilen zararda eylemcileri suçladı: Gezi Parkı yalanları akıllara getirdi

Resmi makamlar, cami ve mezarlara verilen zararda eylemcileri suçladı: Gezi Parkı yalanları akıllara getirdi
İBB'den Ekrem İmamoğlu ve çalışanlara yönelik iddialara ilişkin flaş açıklama: 'Yalanlar ve gerçekler 4'

İBB'den Ekrem İmamoğlu ve çalışanlara yönelik iddialara ilişkin flaş açıklama: 'Yalanlar ve gerçekler 4'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler