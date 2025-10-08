Yandaş Sabah’tan dikkat çeken 'sansür': ATV'nin dizisinde oynayacak isme yer vermediler!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, çok sayıda ünlü isim hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçlamasıyla 19 isim hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında işlem başlatılan 19 ünlü ise, Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan olarak açıklandı.

DİKKAT ÇEKEN 'SANSÜR'

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, operasyon haberinde dikkat çeken bir sansür yaptı.

Sabah gazetesi söz konusu isimleri fotoğraflarıyla beraber yayımlarken, ATV’de yayına girecek olan ‘Kuruluş Orhan’ dizisinin başrolü olan Mert Yazıcıoğlu’nun adına haberde yer vermedi.

Sabah gazetesi ve ATV, Turkuvaz Medya Grubu’nda faaliyet gösteriyor. Turkuvaz Medya Grubu’nun CEO’su ise Sadık Albayrak'ın oğlu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak`ın ağabeyi Dr. Serhat Albayrak.