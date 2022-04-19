Yandaş yazar İsmail Kılıçarslan'dan AKP'lilere tepki: İlkelere ihanet manasına gelir

19 Nisan 2022 Salı, 08:45

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, bir dönem AKP'nin 'özgül ağırlığı' diye anılan eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bülent Arınç'ın tepkileri sonrası bazı eleştirilerde bulundu .

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın, "Normal şartlarda 2 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz" şeklindeki sözlerine değinen Kılıçarslan, "Ekonomideki daralmayı bu vizyonu ve bu ilkeyi hesaba katarak anlatmak yerine 'Ayda yarım kilo et yesinler, soğana-patatese İstanbul’u sattınız” falan gibi çiğliklerle yaklaşmak cidden Recep Tayyip Erdoğan’ı Recep Tayyip Erdoğan haline getiren ilkelere ihanet etmek manasına gelir" dedi.

Kılıçarslan şu ifadeleri kullandı:

"Mesele nettir ve net kalmaya devam edecektir. Padişahın padişahlığı 'yiyimlik' ile belli olur. Geçimini teminde zorlanmayan halk, başta vatanı olmak üzere her türlü durumda 'devletinin yanında' durur, duracaktır.

'YOKSULUN DİNİ YOKTUR'

Orta sınıfın azı haklı çoğu haksız ekonomik isyanıyla yoksulun, alt sınıfın tamamı haklı serzenişini birbiriyle karıştırmak ve alt sınıfın gönlünü kıracak laflar etmek, hesabı da sonucu da zor olan bir şeydir.

'Yoksulun dini yoktur' denmiştir ve şüphesiz doğru denmiştir. “Yoksula dini sorulmaz” denmiştir ve şüphesiz doğru denmiştir.

'BİZE HALDEN ANLAYAN TEMSİLCİLER LAZIM'

Oturduğu sandalyeden, yemek yediği Meclis lokantasından, ağırlandığı mükellef sofradan, oturduğu sıcak evden 'Yarım kilo et yiyin, domates almayın, mesele beka meselesi' gibi lafları kolayca sarf eden adamlarla olmaz. Bize kelimenin gerçek manasıyla 'halden anlayan' temsilciler lazım"