Yandaş Yeni Şafak Erbakan'ın sözlerini montajlayıp yayımladı

30 Mart 2022 Çarşamba, 10:23

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın AKP’yi ve muhalefeti eleştirdiği videoyu montajlayarak yayımladı. Erbakn’ın, “Ey kasketli adam; beni iyi dinle! CHP’ye aldanıp AKP’nin kuyruğuna yapışma. Yine harakiri yaparsan yine aç kalırsın” şeklindeki sözlerini Yeni Şafak, AKP ile ilgili olan bölümü videodan keserek paylaştı.

Yeni Şafak'ın paylaştığı videoda, “Ey kasketli adam; beni iyi dinle! CHP’ye aldanıp, kuyruğuna yapışma” sözleri yansıdı. Doğrulama platformu teyit.org tarafından incelenen videoda, Erbakan’ın hem AKP’yi hem de CHP’yi eleştirdiği görülüyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan teyit.org şu ifadelere yer verdi:

"Necmettin Erbakan, sosyal medyada yaygınlaşan videonun orijinalinde “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” demiyor. Video montajlanmış. Orijinal videoda Erbakan’ın “AKP’nin kuyruğuna yapışma” dediği kısım kesilmiş."