Yandaş Yeni Şafak Erbakan'ın sözlerini montajlayıp yayımladı
Yeni Şafak’ın, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” dediği iddiasıyla sosyal medyada paylaştığı video asılsız olduğu ortaya çıktı.
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın AKP’yi ve muhalefeti eleştirdiği videoyu montajlayarak yayımladı. Erbakn’ın, “Ey kasketli adam; beni iyi dinle! CHP’ye aldanıp AKP’nin kuyruğuna yapışma. Yine harakiri yaparsan yine aç kalırsın” şeklindeki sözlerini Yeni Şafak, AKP ile ilgili olan bölümü videodan keserek paylaştı.
Yeni Şafak'ın paylaştığı videoda, “Ey kasketli adam; beni iyi dinle! CHP’ye aldanıp, kuyruğuna yapışma” sözleri yansıdı. Doğrulama platformu teyit.org tarafından incelenen videoda, Erbakan’ın hem AKP’yi hem de CHP’yi eleştirdiği görülüyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan teyit.org şu ifadelere yer verdi:
"Necmettin Erbakan, sosyal medyada yaygınlaşan videonun orijinalinde “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” demiyor. Video montajlanmış. Orijinal videoda Erbakan’ın “AKP’nin kuyruğuna yapışma” dediği kısım kesilmiş."
Necmettin Erbakan, sosyal medyada yaygınlaşan videonun orijinalinde “CHP’ye aldanıp kuyruğuna yapışma” demiyor. Video montajlanmış.— Teyit (@teyitorg) March 29, 2022
Orijinal videoda Erbakan’ın “AKP’nin kuyruğuna yapışma” dediği kısım kesilmiş.
Ayrıntılı analiz için ??https://t.co/VBukCFQDeH pic.twitter.com/b99olcYQxr
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