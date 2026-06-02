Yandaştan 'süreç' kulisi: Silah bırakan örgüt üyelerine 'siyaset yasağı' ve 'süre sınırı' gündemde

'Süreç'te yasal çerçeve için hazırlıkların hızlandığı öne sürüldü. Güvenlik bürokrasisinin bayram öncesinde İmralı ve Kandil hattında görüşmeler yürüttüğü, terör örgütü PKK'nin de bu süreçte bir yol haritası ve takvim sunduğu belirtildi.

Hükümet ve AKP içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından 8-9 maddelik çerçeve yasanın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

SİLAH BIRAKANLARIN HUKUKİ DURUMU DÜZENLENECEK

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, hazırlanacak yasa metninde, silah bırakan örgüt mensuplarının hangi hukuki statüye tabi olacağı, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl işleyeceği ve düzenlemeden kimlerin yararlanabileceği tarif edilecek.

Suça karışanlarla karışmayanlar arasında ayrım yapılması, yasadan yararlanmak isteyenlere ise yaklaşık 1 yıllık süre tanınması bekleniyor.

DÖNÜŞ İÇİN SÜRE SINIRI

Düzenleme kapsamında örgüt mensuplarına belirli bir süre verilmesi planlanıyor. AKP'nin bu sürenin 1 yıl olmasını istediği, bu süre içinde silah bırakıp Türkiye'ye gelenlerin yasa kapsamına alınabileceği ifade ediliyor.

YÖNETİCİ KADRO İÇİN ÜÇÜNCÜ ÜLKE SEÇENEĞİ

Yaklaşık 8-10 bin örgüt mensubu ile 200 civarındaki yönetici kadronun büyük bölümünün Türkiye'ye gelmek yerine üçüncü ülkeleri tercih edebileceği belirtiliyor. İlk aşamada Türkiye'ye dönüşlerin, örgüt üyesi olmakla birlikte herhangi bir suça karışmamış kişilerle sınırlı olabileceği değerlendiriliyor.

5 YIL SİYASET YASAĞI GÜNDEMDE

DEM Parti'nin gündeme getirdiği siyaset yapma engellerinin kaldırılmasına ilişkin taleplerin AKP'de karşılık bulmadığı belirtiliyor. AKP kaynaklarına göre, Türkiye'ye gelecek kişilere belirli süre adli kontrol uygulanması ve 5 yıl siyaset yasağı getirilmesi gündemde.