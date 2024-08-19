Yangın bölgesinde iyileştirme çalışmalarını başladı

Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:14

Güncelleme: 19.08.2024 - 15:14

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka Yamanlar bölgesinde çıkan ve geniş bir alanda etkili olan yangınların ardından, bölgedeki incelemelerini bugün de sürdürdü. Karşıyaka Belediyesi'ne ait Zübeyde Hanım Mahallesi'nde, ormanlık alan ile yerleşim yerleri arasında bariyer görevi üstlenen ve yangının etkilediği 98 bin metrekare alana sahip Mutluluk Ormanı’nı inceledi. Çoğunluğu yangına dayanıklı servilerin yanı sıra fıstık çamı, mezarlık çamı gibi ağaçların yer aldığı ormanı inceleyen Başkan Tugay, uzmanlardan alanın kurtarılması için ne tür çalışmaların yapılabileceği konusunda bilgi aldı.

AĞAÇLARIN YAŞAMASI İÇİN TEDAVİ YÖNTEMİ BELİRLENECEK

İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ve İZPA Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol’un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Müge Deniz Bal ile alanda yürütülecek çalışmaları değerlendiren Başkan Tugay, “Buradaki ağaçları kurtarmamız gerekiyor. Ağaçları kurtarmak, yaşatmak için neler yapabiliriz? Derdimiz bu. Ağaçların yaşaması için nasıl bir tedavi uygulayabiliriz? Detaylı bir çalışma yapalım, ardından da eyleme geçelim” dedi.

AĞIR YANIK KISIMLAR BUDANACAK

Prof. Dr. Serdar Gökhan Şenol da ağaçların ağır yanık kısımlarını budayacaklarını belirterek, “Ağacın etrafını açalım. Köklendirme ve destek için besleme ile su rejimi uygulayalım. Şu an ağaçlar stres modunda. İlk etapta su verilecek. Yeşil kısmına besleme uygulanacak. Alanda bulunan ağaçların hangisi üzerinde nasıl budama yapılacağı belirlenecek. Ardından alt ve üst uygulamalarına karar verilecek” dedi.

Başkan Tugay, yine 2021’de Karşıyaka Belediyesi tarafından oluşturulan 252 bin 600 metrekarelik Kent Ormanı’nı da inceledi. İğde, kara ve mavi servi, dişbudak, kızılçam, keçiboynuzu, ıhlamur gibi ağaçların bulunduğu alanın büyük ölçüde yandığı görüldü. Ekipler, bölgeye dair rapor hazırladıktan sonra yapılacaklar öncelik sırasına sokularak çalışmalar başlatılacak. Bu kapsamda yanan alanların iyileştirme çalışmaları için İzmir Planlama Ajansı Bilim Kurulu desteği ile ağaç bakımı ve hasar tespiti ile ilgili vatandaş bilimi uygulamaları ve ileri görüntüleme teknikleri çalışmaları yürütülecek.

ÜRETİCİYLE BİR ARAYA GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, daha sonra Bayraklı Doğançay Mahalle Muhtarı Arzu Nisan ile bir araya geldi. Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve yangınların ardından ciddi mağduriyet yaşayan yurttaşlar hakkında bilgi alan Başkan Tugay, mahalleyi de gezdi. Evi yanan Selahattin Öztürk’ü ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Tugay, yaşanan sorunları belirledikten sonra, gerekli adımları atacaklarını söyledi. 70 kovan arısı bulunan ancak yangında 40 kovanı kaybeden arıcı İbrahim Güneş’i de ziyaret eden Tugay, belediye bürokratlarından mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Cemil Tugay, Doğançay Mahallesi’ndeki bir kahvehanede oturarak, yurttaşların yaşadığı sorunları da dinledi.