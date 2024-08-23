Yangın bölgesinde kapılar tek tek çalındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı yangınının ardından 100 personelle 7 mahallede saha taraması yaptı. İnceleme yapan ekipler, hem gıda paketlerini ulaştırdı, hem de nakdi ve ayni yardımlar için yurttaşları bilgilendirdi. Ayrıca hanelerdeki işsiz, engelli, hastalığı olan bireylerle ilgili bilgi alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yamanlar Dağı ve kentin birçok noktasında çıkan yangınların ardından yaraları sarmak amacıyla harekete geçti. Olağanüstü meclis toplantısıyla mağdur vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik ve beşeri yardımların sağlanması için özel komisyon kararının ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri sahaya indi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sorunların çözümü için harekete geçirdiği ekipler kapı kapı dolaşarak sosyal tespit çalışması ve inceleme yaptı.
ÖNCE EĞİTİM SONRA HANE ZİYARETİ
Yaklaşık 100 personele ilk olarak Karşıyaka Örnekköy Sosyal Hizmetler Yerleşkesi’nde eğitim verildi. Burada görevlendirmeler yapıldı ve ekipler Yamanlar, Onur, Zübeyde Hanım, Doğançay, Latife Hanım, Sancaklı ve Körfez mahallelerine hareket etti.
Hasarlı ve yangından etkilenen evlere ziyaret eden ekipler gıda kolilerini de teslim etti. İncelemeler sonrasında yapılacak 50 bin TL’lik nakdi katkı için bilgilendirme yapıldı. Ekipler, ayrıca psikolojik destek de sağladı. Hanelerden işsiz, engelli, hastalığı olan bireylerle ilgili bilgi alındı ve ihtiyaçlar saptandı. Mahalle muhtarlarıyla koordineli çalışan personel, vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nden isteklerini de sordu.
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