Yangın faciası... 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi dumandan etkilendi.

İHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 15:19
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Edinilen bilgiye göre, yangın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde bulunan beş katlı bir binanın giriş katında meydana geldi.

İddiaya göre, elektrikli sobadan çıkan yangın sonrası çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen 34 yaşındaki Hediye, 11 yaşındaki Damla, 28 yaşındaki Recep ve 39 yaşındaki Nazire Ç. ile yaralanan Ahmet Korkmazer sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Durumu ağır olan Ahmet Korkmazer, müdahalenin ardından Şanlıurfa’ya sevk edildi. Korkmazer, Şanlıurfa’da da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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