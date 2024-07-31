Yangın söndürme araçlarında büyük kriz! Cumhuriyet skandalın perde arkasını açıklıyor...

Yayınlanma: 31.07.2024 - 18:10

Güncelleme: 31.07.2024 - 18:21

Orman yangınlarına yönelik yetkili makamlarca gerekli müdahalelerin yapılmaması sıkça tartışma konusu oluyor. Özellikle yaz aylarında meydana gelen yangınlarda, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Havacılık Daire Başkanlığının gerekli adımları atmadığı kamuoyunda dile getiriliyor.

CUMHURİYET ULAŞTI

Cumhuriyet söz konusu iddialara ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı. Buna göre Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından uçak ve helikopter kiralanması için MGİ Savunma Sanayii Uluslararası Tic. A.Ş isimli özel bir firmayla anlaşıldı. Ancak iddiaya göre anlaşma beraberinde birçok sorunu da getirdi. Uçak ve helikopter kiralayan firma söz konusu araçlar için bazı al yüklenici firmalarla anlaştı. Ancak 3 yıllık süreyi kapsayan anlaşmada sorunlar çıktı.

KULLANILAMAMA RİSKİ

Cumhuriyet’in ulaştığı yetkililer konuya ilişkin dikkat çekici bilgiler verdi. Buna göre Havacılık Dairesi Başkanlığına uçak ve helikopter kiralayan firma; alt firmalara gerekli ödemeleri yapmadığı için yangın söndürme helikopterlerinin olası bir yangın durumunda kullanılamama riski söz konusu.

İddiaya göre konuya ilişkin bir de Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından alt firmalara hitaben yazılan bir de resmi yazı bulunuyor. Buna göre Havacılık Dairesi Başkanlığı gönderdiği yazıda MGİ isimli firmaya gerekli ödemelerin yapıldığını hatırlatıyor ve firmaları gerekli hassasiyeti göstermesi konusunda uyarıyor. Aynı yazıda ilgili alt firmaların uçuş araçlarını yurtdışına çıkarmasına da izin verilmeyeceğinin altın çiziliyor: "Genel Müdürlüğümüz izni olmadan yurt dışına çıkış işlemlerine müsaade edilmeyecektir"

Cumhuriyet konuyu yakından takip eden Tarım-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş'a ulaştı. Durmuş söz konusu iddiaları doğrularken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

PARA VERMEDİ İDDİASI

Durmuş, Orman Genel Müdürlüğü tarafından açıldığını belirttiği ihaleyi alan MGİ Savunma Sanayii Uluslararası Tic. A.Ş isimli şirketin, uçuş ekipmanları için alt şirketlerle anlaştığını belirtti. MGİ isimli şirketin alt şirketlere paralarını ödemediğini ifade eden Durmuş, bu yüzden bu sabah itibarıyla yangın söndürme helikopterlerin havalanmayacağını iddia etti. Durmuş, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

RUSYA, UKRAYNA, İSPANYA...

Orman Genel Müdürlüğü'nün üç yıldır sözleşmeyi kontrol edemediğini belirten Durmuş, Ukrayna, Rusya ve İspanya'dan kiralanan helikopterlerin, aracı firma parayı zamanında ödemediği için havalanamadığını da ekledi.

BERGAMA’DA DA AYNISI OLDU

İki hafta önce Bergama'da çıkan yangında da aynı sorunu yaşadıklarını belirten Şükrü Durmuş, "Bergama yangınında da gördük bunu. Bergama'da hemen işletmenin deposunda bekleyen hava aracı havalanamadı ve yangınlara müdahale etmedi. Soruşturduğumuzda şirkete Para ödenmediği için dendi. Yani aslında MGİ firması, Orman Genel Müdürlüğünden parasını almasına rağmen, kendi tedarik ettiği hava araçlarına para ödemediği için bu araçlar kalkmadı.

Dün gece itibarıyla daha da vahimi oldu. Türkiye'nin her yerinde özellikle Akdeniz kuşağında ve Ege'de yangınlar giderek artarken, bugün sabah itibarıyla hava araçlarına yakıt ikmali yapan elli beş tanker ikmal yapmayacağını belirtti. Bu helikopter kalkmayacak demektir"

YANDAŞ FİRMA İDDİASI

Orman Genel Müdürlüğü tarafından ihalenin yandaş bir firmaya verildiğini iddia eden Şükrü Durmuş, "Maalesef işi verdikleri aracı firma yandaşlık üzerinden seçildiği için bu sıkıntılar yaşanıyor. Üç yıldır ihale aynı firmaya veriliyor ve bu firma aracı bir firma. Kendi envanterinde hiçbir hava aracı yok.

KAYBEDEN ÜLKE OLUYOR...

Bu durum başta Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in görevi kötüye kullanmasından kaynaklanıyor. Kaybeden bu ülke oluyor, bu ülkenin ormanları oluyor" dedi.

FESHEDİLEBİLİR

Durmuş, suçun Orman Genel Müdürlüğünde olduğunu, maddi olarak Türkiye'nin en güçlü kurumlarından biri olmasına rağmen yandaşları koruma adına böyle bir durumun yaşanmasının da kabul edilemez olduğunu, eğer para alınmasına rağmen ödeme yapılmadıysa sözleşmenin tek taraflı feshedilebileceğini, kurumun olağanüstü hallerde sınırsız harcama yetkisine sahip olduğunu ifade etti. Yüz seksen beş yıllık bir geçmişe sahip olan Orman Genel Müdürlüğünün başka bir firmayla muhatap olmaması ve direkt devlet tarafından kiralanarak böyle durumların ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladı.

YANGINLARDA HELİKOPTERLERİN ÖNEMİ

Helikopterlerin bu konudaki faydasının tartışılmaz olduğunu belirten Tarım-Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş, yangında en önemli olayın yerinde ve zamanında müdahale olduğunu, saniyelerin bile önemi varken böyle bir zafiyet yaşanmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

YANIT YOK

Haberimiz yayına hazırlandığı sırada konuya ilişkin iddiaları sormak için aradığımız Orman Genel Müdürlüğü Basın Birimi sorumuzu yanıtsız bırakırken MGİ isimli firma da telefonlarımıza dönüş yapmadı.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğü tarafından ilgili firmalara sorunun çözüleceği ‘taahhüdünü’ verdiği öne sürüldü.