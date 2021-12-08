Yangın uçaklarını Savunma Sanayii Başkanlığı kiralayacak
Yaz aylarındaki orman yangınlarında yetersiz kaldığı için tartışma konusu olan söndürme uçakları ve helikopterleri için yeni ihaleye çıkıldı. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın düzenlediği ihaleyi bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yapacak.
Yaz aylarındaki orman yangınlarında tartışma konusu olan söndürme uçak ve helikopterleri için yeni ihaleye çıkıldı. Daha önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı ihale ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nca (SSB) yapılacak. SSB, geçen yıl üç olan uçak sayısını 20’ye yükseltti. Ancak “Türk Hava Kurumu’nun (THK) envanterindeki uçaklarını devre dışı bıraktığı” gerekçesiyle eleştirilen “en az 5 tonluk su tankı şartı” ihale şartnamesindeki yerini korudu. Geçen ay Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından uçabilir duruma getirileceği açıklanan THK uçakları, bu şart nedeniyle yine ihaleye giremeyecek.
UÇACAKLAR AMA...
Öte yandan amfibik uçaklar için asgari kapasite, önceki yıllarda olduğu gibi yine 5 ton olarak belirlendi. Geçen yaz yaşanan orman yangınlarında THK’nin eski yöneticileri, kuruma ait CL-215 tipi amfibik uçakların 4.9 ton kapasiteli olduğu için ihaleye katılamadığını açıklamıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise THK’nin uçaklarının kapasite değil eski teknoloji nedeniyle ihaleye katılamadığını savunmuştu.
THK Kayyım Heyeti Başkanvekili Abdullah Kaya, 13 Kasım’da yaptığı açıklamada THK bünyesinde bulunan ve çalışabilir durumdaki altı yangın uçağından dördünün revizyonu için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile anlaştıklarını duyurmuştu. Ancak THK’nin CL-215 tipi uçakları, uçabilir duruma gelseler de mevcut halleriyle ilandaki şartları taşımadığı için SSB’nin amfibik yangın söndürme uçağı ihalesine giremeyecek.
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