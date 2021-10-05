Gazeteci Yıldız'dan THK'ye Saray'dan yeni isim iddiası

05 Ekim 2021 Salı, 12:01

Gazeteci Müyesser Yıldız, orman yangınları sırasında düğüne gittiği ortaya çıkan ve tepkilerin ardından Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı'nın yerine kimin geleceğine dair kulislerde konuşulanları anlattı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız, Türk Hava Kurumu'na yeni kayyum heyeti başkanı olarak yine bir AKP'li ismin getirileceği iddiasından bahsetti. Yıldız, halen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olan Dr. İsmail Safi ismini verdi

Müyesser Yıldız, "Eski AKP'li Bakan Cenap Aşçı'nın istifasını vermesinden sonra, Türk Hava Kurumu'na yeni kayyum heyeti başkanı olarak AKP kurucusu ve eski milletvekillerinden, halen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olan Dr. İsmail Safi'nin atanacağı öne sürülüyor." ifadelerini kullandı.