Gazeteci Yıldız'dan THK'ye Saray'dan yeni isim iddiası
Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanlığı için halen Cumhurbaşkanlığı'nda görevli olan bir ismin başa getirileceği iddia edildi.
Gazeteci Müyesser Yıldız, orman yangınları sırasında düğüne gittiği ortaya çıkan ve tepkilerin ardından Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanlığı görevinden istifa eden Cenap Aşçı'nın yerine kimin geleceğine dair kulislerde konuşulanları anlattı.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yıldız, Türk Hava Kurumu'na yeni kayyum heyeti başkanı olarak yine bir AKP'li ismin getirileceği iddiasından bahsetti. Yıldız, halen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olan Dr. İsmail Safi ismini verdi
Müyesser Yıldız, "Eski AKP'li Bakan Cenap Aşçı'nın istifasını vermesinden sonra, Türk Hava Kurumu'na yeni kayyum heyeti başkanı olarak AKP kurucusu ve eski milletvekillerinden, halen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olan Dr. İsmail Safi'nin atanacağı öne sürülüyor." ifadelerini kullandı.
Eski AKP'li Bakan Cenap Aşçı'nın istifasını vermesinden sonra, Türk Hava Kurumu'na yeni kayyum heyeti başkanı olarak AKP kurucusu ve eski milletvekillerinden, halen Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi olan Dr. İsmail Safi'nin atanacağı öne sürülüyor.— Müyesser Yıldız (@MuyesserYildiz) October 5, 2021
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