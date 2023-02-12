Yangını söndürmeye gelen ekip, Rukiye'yi kurtardı: İtfaiye eri gözyaşlarını tutamadı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 16:55

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 17:37

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Adıyaman'ın Siteler Mahallesi'ndeki Yamanlar Sitesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın enkazında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Enkaza gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Timi, yangına müdahale etti. Bu sırada itfaiye erlerinden Fatih Beyazoğlu, enkazın sol tarafında bir ses duyduğunu belirtti.

Sesin yoğunlaştığı alana Soma Madencileri Arama Kurtarma Timi ile yönelen ekipler, 152 saat sonra 21 yaşındaki Rukiye Sancar'ı enkazdan sağ olarak çıkardı. Sancar hastaneye kaldırılırken, sesi duyan itfaiye eri Fatih Beyazoğlu gözyaşlarına boğuldu.

"UMUTLARIMIZI KAYBETMEYECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma Ekibi Sorumlusu Alattin Sandıkçı ise "İlk günden beri buradayız. Bir yerde, bir umut varsa peşindeyiz. Mücadelemize devam ediyoruz. Umutlarımızı kaybetmeyeceğiz, madenci arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.