Yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş’ın AYM başvurusu tahliyelerin önünü açtı: Madımak katilleri serbest

Yayınlanma: 28.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2025 - 04:00

Sivas’ta Pir Sultan Abdal kültür etkinliklerine katılmak için kente gelen 33 aydın ve iki otel görevlisinin gerici bir kalkışma sonucu 2 Temmuz 1993’te Madımak Oteli’nde yakılarak katledilmesine ilişkin davada kritik bir gelişme yaşandı. Sivas katliamı davasında idam cezası alan ve sonrasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen 23 kişiden 17’si Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla tahliye edildi.

‘TERÖR ÖRGÜTÜ YOK’

AYM, 2023 yılında Madımak katliamında çakmağı çakarak yangını başlattığı belirtilen Yunis Karataş’a ilişkin bir karar vermişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Karataş, “koşullu salıverme” hükümlerinden yararlanmak için başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren Sivas İnfaz Hâkimliği, “terör suçlusu” olduğu için Karataş’ın koşullu salıverme hükümlerinden yararlanamayacağına karar vermiş, Karataş, bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu.

Karataş’ın başvurusunu inceleyen AYM, koşullu salıverme hükümlerinin uygulanamayacağı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının terör suçluları yönünden ölünceye kadar devam edeceği ancak Karataş’ın “terör suçlusu” sayılamayacağı sonucuna varmıştı. Sivas katliamında sanıkların herhangi bir terör örgütü ile bağlantısının tespit edilemediğini belirten AYM, Karataş hakkında verilen kararda “suçta ve cezada kanunilik” ilkesinin ihlal edildiğine hükmetmişti. Bu karar doğrultusunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sivas katliamı tutukluları için tahliyelerin önünün açıldığı belirtildi.

ALTISI YOLDA

Sivas, Tokat, Kayseri, Bolu ve Kırıkkale cezaevlerinde bulunan 23 hükümlüden 17’si tahliye edildi. Katliam davasından hükümlü altı kişinin ise cezaevinde çeşitli suçlar işledikleri, bazılarının geç yakalandığı için infazlarını tamamlamadıkları ve süreçte tahliyelerinin gerçekleşeceği bilgisi verildi.

‘ŞAŞIRTICI KARAR’

Mağdur avukatı Şenal Sarıhan AYM’nin Sivas katliamını terör suçu kapsamında değerlendirmemesinin şaşırtıcı olduğunun altını çizdi. Sarıhan, “Sanıkların önce idam cezası sonra da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olmalarına rağmen kararın kesinleştiği tarihten bu yana infaz konusunda çeşitli sorunlarla karşı karşıya kaldık. Cumhurbaşkanının iki sanık için yaşlılık ve hastalık affı olmuştu. Bu kararın ceza hukukumuzda ceza yargılama usulü hukukuyla, cezaların infazı kanunuyla bize göre hiçbir bağlantısı yok” ifadelerini kullandı.

Sarıhan şöyle konuştu: “Saldırgan grup arasında çok azı yakalanabildi. Bu bir terör eylemiydi. Esas hakkındaki mütelamızda bu eylemin dinci, gerici örgütler tarafından ortaklaşa ve organize bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade ettik. FETÖ’den Hizbullah’a kadar bütün örgütleri sıraladık. Ancak mahkeme kararında bir örgüt ismi yer almıyordu. 10 gün önce bu tahliyeler başlamış. Mağdur aileleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği bir araya gelip, hukuki haklarımızın savunulması için mücadele edeceğiz.”

'ADALET BİZE NE ZAMAN GELECEK'

Katliamda çocukları 12 yaşındaki Koray ve 14 yaşındaki Menekşe’yi yitiren Hüsne Kaya, “Adalet yerini bulmadı, içimizdeki, evimizdeki, ocağımızdaki yangın 32 yıldır sönmedi, gözümüzün yaşı kurumadı” tepkisini gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan Kaya, “Madımak’ta benim iki yavruma kıydılar. 32 yıldır bizim gözyaşımızda, çektiğimiz acılarda hiç zamanaşımı olmadı. Çocuklarımın geleceğini, bizim yüreğimizi yaktılar. 32 yıldır adalet yerini bulsun diye savaştık, zaman aşımı dediler, ağır hastalık deyip bıraktılar, şimdi de terör suçu olmadığı için katilleri tahliye ettiler. Adalet bize ne zaman gelecek?” dedi.