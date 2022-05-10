Yangını söndürmek isterken alevler içinde kaldı

10 Mayıs 2022 Salı, 16:45

Olay, Kaynarca ilçesi Orta Mahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerinde bulunan boş bir arazide koyun besleyen Hayati Özcan, bölgeye gitti. İddiaya göre Özcan, ağılın yanında bulunan barakada yemek yapmak istediği esnada yangın çıktı.

Yangını söndürmek isteyen talihsiz adam bir anda kendini alevlerin ortasında buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNDA 3’ÜNCÜ DERECE YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özcan’a ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Vücudunda 3’üncü derece yanıklar oluşarak ağır yaralanan Özcan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

"CAN HAVLİYLE KENDİNİ DIŞARI ATTI"

Yanan barakada etrafını saran alevlerin etkisinde kalan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özcan’ın can havliyle kendini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı.

Görüntülerde, barakanın alev alev yanması, Hayati Özcan’ın kendini dışarıya atması ve yakınlarının yardım etmesi yer alıyor.