Yangının yaralarını sarmak için özel komisyon kuruldu

Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:45

Güncelleme: 22.08.2024 - 09:45

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 2024 yılının ilk olağanüstü meclisi, 15 Ağustos akşamı başlayan Yamanlar Dağı Yangını başta olmak üzere diğer ilçelerde yaşanan yangın sonrası yürütülecek çalışmalar için toplandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönetiminde toplanan meclis gündeminde yangın felaketinden zarar gören vatandaşlara gereken desteğin verilmesi için komisyon oluşturulmasına ilişkin madde görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

YARDIMLAR İÇİN TAM YETKİ VERİLDİ

Meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekillerinin ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Deprem ve Afet Komisyonu’ndaki üyelerin yer alacağı komisyona Başkan Tugay başkanlık edecek. Komisyona, mağduriyet yaşayan vatandaşlara nakdi, ayni, lojistik ve beşeri tüm yardımların sağlanmasına yönelik tam yetki verildi.

Gündem maddesi ile ilgili konuşan Başkan Dr. Cemil Tugay, “Yaşadığımız sorunun hakkıyla değerlendirilmesini, bunun için hepimizin objektif gözle sorunu görmesi gerektiğini söylemek isterim. Bazen herhangi bir yerde eksik ya da sorunlu bir yer olup olmadığını içeren siyasi tartışmalara girebiliyoruz. Bunun hepimiz bir parçası olabiliyoruz. Ama en nihayetinde bu bizim şehrimizde bizim insanlarımızı kimseden ayırt etmeden mağdur etmiş bir sorun. Ortada bir sorun olduğu gerçek. Bir seri halinde büyük bir yangın yaşadık hep beraber. Bu yangın hiçbirimizin tahmin etmediği ölçüde geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini, hayvan damlarını, iş yerlerini etkiledi. Bunu telafi etmek, burada oluşan yaraları sarmak devletimizin pek çok kurumu kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de sorumluluk alanındadır. Bu konuyla ilgili sorumluluk almaya hazır olduğumuzu defalarca söyledik” ifadelerini kullandı.

“ZİYARET ETTİĞİM VATANDAŞLAR BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEĞİNDEN MEMNUN”

Başkan Tugay, “Yangınlar devam ederken arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalıştı. Evlerinden tahliye edilmiş vatandaşların dışarda kalmaması için onları konuk evlerine aldık ve düzenli yemek ihtiyaçları karşılandı. Acil ihtiyaç içerisinde ne yapılması gerekiyorsa onu yaptık. Ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız hepsi Büyükşehir'in desteğinden memnun olduğunu belirtti. Evleri yanmış, hayvanları telef olmuş, damları, bahçeleri, tarlaları yanmış bir sürü vatandaşımız var. Durum netleştikçe sosyal yardımları da artıracağız” şeklinde konuştu.

“UMARIM BARINMA İHTİYACI İÇİN HIZLI AKSİYON ALINIR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanan evlerin yeniden yapılacağına dair açıklamasını memnuniyetle dinlediğini ifade eden Başkan Tugay, “Bu yönde alınacak irade bizim için de sevindirici olacaktır. Gecikmemesi ve bir an önce insanların barınma ihtiyacının sağlanması için umarım hızlı aksiyon alınır. Biz de üzerimize düşeni yapacağız” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN İZMİR, BÜTÜN TÜRKİYE BİZDEN BUNU BEKLİYOR”

Tahrip olan ormanların yeniden yeşertilmesiyle ilgili izlenecek yol haritasını anlatan Başkan Tugay, “Yanan alanların restorasyonu, yeniden ormanların bahçelerin oluşturulması için de bir irade ortaya koymak zorundayız. Bütün İzmir, bütün Türkiye bizden bunu bekliyor. O alanları ağaçsız bırakmaya, bahçeleri tekrar eski hale dönüştürmemeye gönlümüz razı değil. Kimsenin vicdanı bunu kabul etmiyor. Ekolojik olarak buna ihtiyacımız var. Yamanlar Dağı İzmir’in kuzeydeki akciğerlerinden biriydi. Yaşadığımız her afetle daha kötüye giden bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Yaşadıklarımız yüksek sıcaklık ve kuraklık sonucudur. Körfez'in suyu da tarihinin en yüksek ısısında. 29 dereceye ulaşmış durumda. Eğer bu alanları yeşertmezsek bu tablo şehrimiz için daha ağırlaşacak. Akılla, bilimle bu alanları yeşillendirmemiz gerekiyor. Daha önce Efemçukuru gibi yangınlarda kaybettiğimiz bitki dokusu yerine gelmedi. Fidan dikme kampanyası yapıldı ama bu fidanlar yeşermedi. Yeni bir çalışma yapmak zorundayız. Türkiye’de orman mühendisliği, ziraat mühendisliği, botanik gibi alanlarda arkadaşlarımız çalışma içinde. Bu Cuma günü orman mühendisliği hocaları, gönüllü genç mühendislerle bir eğitim alacak ve o eğitimden sonra sahaya çıkacaklar. Yanmış ağaçlarla ilgili değerlendirme yapacaklar” şeklinde konuştu.

“YANARSA YANSIN SONRA AĞAÇLANDIRIRIZ GİBİ BİR ŞEY DÜŞÜNMEMELİYİZ”

Başkan Tugay, “Bundan sonraki dönemde yanarsa yansın sonra ağaçlandırırız gibi bir şey düşünmemeliyiz. Yangınların çıkmaması için ya da çıktıktan sonra bir an önce hemen söndürülmesi için yayılmadan durdurulmaları için almamız gereken önlemler için aklımızı yormamız, çok daha hazırlıklı olmamız, güçlü olmamız gereken dönemdeyiz. Herhangi bir kişinin ya da kurumun burada sorumlu olduğunu düşünmeyelim diye tavsiye ediyorum. Hepimiz sorumluyuz. Bunu genel bir öz eleştiri olarak alalım. Kimin ne eksiği, hatası varsa onu düzeltmemiz gerekiyor. Hepimizin üstüne düşen dersler çıkarması gereken bir felaket yaşadık. Bugün vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere bir irade koymak için bir araya geldik. Ama göstermemiz gereken diğer önemli irade, önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda olabilecek yangınlara daha güçlü önlemler almamız gerektiğidir” ifadelerini kullandı.