Yangınlar nedeniyle kapanmıştı: İpsala Gümrük Kapısı açıldı

Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde çıkan yangının yayılması üzerine kapanan İpsala Gümrük Kapısı, yeniden açıldı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:42
Yangınlar nedeniyle kapanmıştı: İpsala Gümrük Kapısı açıldı
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Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının büyük bir alana yayılması üzerine İpsala Sınır Kapısı ile bağlantılı Yunanistan tarafındaki tüm yollar trafiğe kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İpsala Gümrük Kapısı açıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde: 

“Yunanistan Dedeağaç’ta çıkan yangın sebebiyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan İpsala Gümrük Kapımız ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı yeniden hizmet vermeye başlamıştır.”


Ticaret Bakanlığı Yunanistan Dedeağaç İpsala Yangın

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