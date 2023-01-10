Bakan Muş: İpsala'da 603 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

Yayınlanma: 10.01.2023 - 13:26

Güncelleme: 10.01.2023 - 13:26

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Muş yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a gerçekleştirilen operasyonda 603 kilo 500 gram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi. 2023 yılının ilk büyük uyuşturucu yakalamasında emeği geçen tüm personelimizi kutluyorum" dedi.