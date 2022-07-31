Yanıyoruz! Mersin, İzmir, Hatay ve Burdur'da orman yangını

31 Temmuz 2022 Pazar, 17:20

Yaz mevsiminin en sıcak günlerini ifade etmek için kullanılan 'eyyamıbahur' sıcaklarının başlamsıyla hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı.

Sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı kentlerden art arda orman yangını haberleri geliyor.

BURDUR BUCAK'TA YANGIN

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Çobanpınarı köyünde orman yangını çıktı.

Bucak'ın Çobanpınar köyü Narağacı mevkinde saat 16.30 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi. Yangına ayrıca uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle yangın söndürme çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

ANAMUR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Mersin'in Anamur ilçesinde Bozdoğan ile Çarıklı mahalleleri arasındaki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Yangında, 1,5 hektar orman zarar gördü. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

HATAY YANIYOR

Hatay'ın Antakya ilçesi Habibi Neccar Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına alabilmek için karadan ve havadan çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı eteklerindeki makilik alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 söndürme helikopteri, 4 arazöz ve personel sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'DE SERADA ÇIKAN YANGIN, ORMANA SIÇRADI

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Çamönü Mahallesi'ndeki bir serada çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler ormana sıçradı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz ve 3 su tankeri sevk edildi. Yangını kontrol etmek için çalışmalar sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Menderes ilçesinde serada çıkıp, ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı. İlk müdahalenin 8 dakika için yapıldığı kaydedildi. Kısa sürede önü kesilen alevler, ormana daha fazla ilerlemeden 1,5 saatte söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.