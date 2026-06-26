Yankı Bağcıoğlu'ndan Akdeniz Kalkanı Harekatı çıkışı: 'Kuşatmayı kırmak için Mısır hamlesi yapılmalı'

Doğu Akdeniz’de, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs işbirliğinde, Türkiye’yi kuşatma ve sınırlandırma hedefli siyasi ve ekonomik girişimler devam ediyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan CHP'nin seçilmiş yönetimin Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, karşı hamle olarak Akdeniz Kalkanı Harekatı'na uluslarası statü kazandırılması gerektiğini belirtti. Karadeniz Uyum Harekatı’nın Türkiye liderliğinde uluslararası statüsünün de etkisiyle Karadeniz'de barışa hizmet ettiğini söyleyen Bağcıoğlu, ulusal seviyede kalan ve Akdeniz'de barışa hizmet eden Akdeniz Kalkanı Harekatı için de benzer bir adımın atılması gerektiğini söyledi.

‘İÇ HESAPLARA KURBAN EDİLDİ’

Mısır ile ilişkilerin iç politikaya ve seçim hesaplarına kurban edilmesinin Türkiye’ye ne kaybettirdiğinin açıkça sorgulanması gerektiğini anımsatan Bağcıoğlu, “İkili ilişkiler kesintiye uğramamış olsaydı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye’nin millî menfaatlerine daha uygun kazanımlar elde edilebilecekti” tespitinde bulundu.

‘ÖNCE SURİYE VE MISIR…’

“Son dönemde Mısır ile yapılan askeri anlaşmalar ve tatbikatlarla bir normalleşme süreci yaşanıyor. Artık daha fazla geç kalınmamalı” diyen Bağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Mevcut konjonktürden istifade edilip Karadeniz Uyumu Harekâtı’na benzer şekilde Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na da uluslararası bir kimlik kazandırılmasıyla, Akdeniz’de kalıcı ve kapsayıcı bir güvenlik mimarisi oluşturulabilecektir. Bu kapsamda, öncelikle Suriye ve Mısır’ın, müteakiben Libya ve Lübnan’ın Akdeniz Kalkanı Harekâtı’na katılımının sağlanması; Türkiye’nin öncülüğünde Akdeniz’de barış, istikrar ve deniz güvenliğine somut katkı sunabilecek, Türkiye’yi siyasi olarak kuşatma girişimlerine önemli bir cevap olabilecektir.”