Yankı Bağcıoğlu'ndan 'astsubaya şiddet' iddiasının incelenmesi için çağrı

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinin Milli Savunma Politikaları Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TEMAD'ın bir astsubayın bir tuğgeneral tarafından şiddet, hakaret ve tehdide maruz kaldığı yönündeki açıklamasını paylaşarak, Milli Savunma Bakanlığı'nı iddiaları incelemeye ve gerekli idari ile adli işlemleri başlatmaya çağırdı.

Bağcıoğlu, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) gündeme getirdiği iddialara ilişkin açıklama yaptı.

ŞİDDET İDDİASI

TEMAD Genel Başkanı Cahit Koca'nın imzasıyla yapılan açıklamada, Doğu bölgesindeki bir tugayda görev yapan bir astsubayın araç çalıştırdığı gerekçesiyle tugay komutanı tarafından şiddet, hakaret ve tehdide maruz kaldığı, olayın kamera kayıtları ve darp raporuyla belgelendiği öne sürülmüş, söz konusu olayın etkin şekilde soruşturulması çağrısında bulunulmuştu.

TEMAD'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşım yapan Bağcıoğlu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplinin yalnızca mutlak itaate değil, aynı zamanda astın ve üstün hukukuna riayet edilmesine dayandığını vurguladı.

''TSK'DA ASLA KABUL EDİLEMEZ''

Bağcıoğlu, "Bu çerçevede; asta hakaret, müessir fiil ve kötü muamele gibi insan onurunu zedeleyen davranışlar, üst/amirleri koruyacak şekilde etkili soruşturma yapılmaması, yasal hak arama yollarının kapatılması, savunma hakkının kısıtlanması amirlere olan güveni sarsar, disiplini zedeler. Bu nedenle bu tür davranışlar TSK'da asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Askeri yargının kaldırılmasının ardından ortaya çıkan sorunlara da dikkat çeken Bağcıoğlu, askeri yargı sisteminin eksikliklerinin giderilmesi yerine tamamen kaldırılmasının TSK'nın müessese disiplinini olumsuz etkilediğini savundu.

Bağcıoğlu, paylaşımının sonunda şu değerlendirmeyi yaptı:

"Basında yer alan rahatsız edici bilgi/iddialara yönelik Milli Savunma Bakanlığı tarafından inceleme ve gerekli idari/adli işlemlerin yapılması kamuoyunun beklentisidir."