Yanlış serum sebebiyle hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra için savcılık soruşturma başlattı

Bursa’da bahar nezlesi hastalığı nedeniyle hastanede yanlış serum nedeniyle hayatını kaybeden minik Yüsra için savcılık soruşturma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 12:26
Yanlış serum sebebiyle hayatını kaybeden 7 yaşındaki Yüsra için savcılık soruşturma başlattı
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19 Mayıs’ta bahar nezlesi hastalığı ile Bursa Şehir Hastanesi’ne giden 7 yaşındaki minik Yüsra’nın şüpheli ölümü sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Basın yayın kuruluşlarında yer alan ’Bursa’da 7 yaşındaki çocuğun hastanede şüpheli ölümü’ haberine konu olayla ilgili olarak; 20.05.2024 günü mağdur Y.T.’nin rahatsızlanarak tedavisi için Bursa Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü, yapılan tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak ihmal iddiası nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığı, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.


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