Antidepresan kullanımı son 1 yılda pik yaptı
Antidepresan kullanımının son 10 yılda arttığını, son 1 yılda ise pike ulaştığını kaydeden Psikiyatri Uzmanı Dr. Seda Yavuz, yoğun stresin psikolojik hastalıklarına neden olabileceği uyarısında da bulunarak, “Yoğun stres, beyinde biyokimyasal değişiklikler neden olabiliyor. İşte o zaman bir hastalık oraya çıkar. Bu sağlıksız düşünce sistemini tekrar onarmak ve programı yeniden düzenlemek gerekir” dedi.
Psikiyatri Uzmanı Dr. Seda Yavuz, antidepresan ilaç
kullanımının son yıllarda artış yaşandığını, buna sebep olarak ise pandeminin
olabileceğini söyledi. Son 10 yılda yaşanan artışın son 1 yılda pik yaptığını
kaydeden Yavuz, “Son 2 yıldır devam eden pandeminin bunda etkisinin olabileceğini
düşünüyorum” dedi.
“GÜNÜMÜZ İNSANI NEGATİF BİR DUYGU YAŞAMAK İSTEMİYOR”
İnsanların bazen duygularla hastalıkları karıştırdıklarını
aktaran Seda Yavuz, hüzün, stres, can sıkıntısı ve stres nedenleriyle bazı
kişilerin başka branştaki doktorlara başvurduklarını ve bunun antidepresan
kullanımındaki artışa neden olabildiğini söyledi.
Yavuz, “Günümüz insanı negatif, olumsuz bir duygu yaşamak
istemiyor. Her olumsuz duygudan hemen kurtulma isteği oluyor. Bazen duygularla
hastalıkları karıştırabiliyoruz. “Hüzün, stres, canım sıkkın, çok stresliyim”
gibi gerekçelerle doktora başvuruyorlar. Bu gerekçeler genelde psikiyatri
doktorları dışında hekimlere olan başvurular. Bu da antidepresan kullanımını
biraz daha arttırıyor. Çünkü psikiyatri doktorları hastalıkla bu duyguları çok
daha ayırt edebiliyor. Sadece bir duygunun giderilmesi için antidepresan
kullanmak doğru değildir. Böyle durumlarda antidepresan kullanmak hiçbir işe
yaramaz. Can sıkıntısını antidepresan ilaçları gidermezler, bize ekstra iyilik
hali vermezler” diye konuştu.
“ÖN YARGILARI KIRMAYA BAŞLADIK”
Antidepresan ilaçlarla ilgili önyargılardan da bahseden
Yavuz, “Kullanayım ve kendimi daha iyi hissedeyim' gibi bir ön yargı var.
Maalesef böyle bir durum oluşturmaz. Antidepresan ilaçlar, hastalık yoksa
hiçbir işe yaramazlar. ‘Bana nasıl yardımı dokunacak, bu ilaçlarla çözülür mü?
Konuşarak problemlerimi nasıl halledebilirim? Ben güçsüz değilim, kendi
problemlerimi kendim halledebilirim' gibi bir takım motivasyonlarla çok da
psikiyatri doktorlarına başvurmuyordu insanlar. Hatta bir miktar etiketlenme
gibi bir durum söz konusuydu. Böyle ön yağılarla psikiyatri başvuruları
olmuyordu. Ama son yıllarda bu önyargıları kırmaya başladık. Hatta belki bir
miktar pandeminin de bunda etkisi var diye düşünüyorum. Ruh sağlığına insanlar
daha çok önem vermeye başladılar. Şu anda başvurular biraz daha fazla”
ifadelerini kullandı.
“YOĞUN STRES BEYİNDE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERE YOL
AÇABİLİYOR”
Antidepresan ilaçların strese karşı çözüm olmadığını ancak
yoğun stresin ise beyinde biyokimyasal değişiklikler olabileceğine işaret eden
Yavuz, “İşte o zaman bir hastalık ortaya çıkar ve o sağlıksız düşünce sistemini
tekrar onarmak ve programı yeniden düzenlemek gerekir. İlaç ya da
psikoterapötik yöntemler ile zihinde oluşan deformasyon giderilir, kişi çok
daha sağlıklı ve iyi hisseder kendini” dedi.
“BAĞIMLILIK YAPMAZLAR”
Yavuz, antidepresan ilaçlar gerektiği zaman kullanımının işe
yarayacağının net olduğuna vurgu yaparak, “Antidepresanlar bilinenin aksine
bağımlılık yapmazlar. Fiziksel herhangi bir bağımlılık yapma etkileri yoktur.
Ancak bu ilaçları kullanırken kesilme belirtilerine çok dikkat edilmesi
gerekiyor. Kişi bu ilacı aniden bırakırsa, bir takım belirtiler hisseder
kendinde ve bu belirtiler depresyonla çok karışır. Kişi kendinin düzelmediğini
düşünerek tekrar ilaç kullanımına devam edebilir. Antidepresan ilaçlar kişiye
özgüdür. Doğru doz ve kullanılacak ilaç kişiye göre ayarlanır. Muhakkak bir
doktor kontrolünde kesilmesi gerekir” şeklinde konuştu.
“KİŞİYE DE ANTİDEPRESANA DA YAZIK OLUR”
İhtiyacı olmayan bir kişinin antidepresan ilaç kullanmasının bir işe yaramayacağını, bazen ise ciddi sorunları beraberinde getirdiğini de sözlerine ekleyen Yavuz, “Kişiye de antidepresana da yazık olur. Bazen ise çok ciddi problemlere yol açar. Kişinin bir yatkınlığı varsa, antidepresan ilaçlar, manik dönüm dediğimiz aşırılık, taşkınlık dönemlerini tetikleyebilir. O yüzden biz bu ilaçlara başlatırken, kişinin yatkınlıklarını muhakkak gözden geçiririz” diye konuştu.
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