Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

İHA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:19
Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 572 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. idaresindeki 23 KB 825 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 



Elazığ Trafik kaza trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler