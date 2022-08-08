Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:19

Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 572 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. idaresindeki 23 KB 825 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



