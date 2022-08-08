Elazığ’da trafik kazası: 3 yaralı
Elazığ’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ-Bingöl karayolu Yazıkonak beldesinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FT 572 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen A.A. idaresindeki 23 KB 825 plakalı otomobile çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Çevredeki yurttaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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