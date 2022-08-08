Çorum'da feci kaza: Anne ve bebeği öldü, baba yaralandı

Çorum'da kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında anne ve bir yaşındaki bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:07
Çorum'da feci kaza: Anne ve bebeği öldü, baba yaralandı
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S. D. idaresindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Samsun-Ankara kara yolu Çorum İskilip Kavşağı'nda Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobil ile çarpıştı.

ANNE VE BEBEĞİ KURTARILAMADI

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan bir yaşındaki Ayşe Zümra Benli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Dudu Benli, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Dudu Benli, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastanede tedavisi devam eden baba Fatih Benli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, Çorum'un Düvenci Beldesi'nde imam olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Anne ve bebeğin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı.


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