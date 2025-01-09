Yanlışlıkla geri vitese aldığı otomobil istinat duvarından düştü: Sürücü ve yolcu yaralandı

Kastamonu’da sürücünün yanlışlıkla geri vitese aldığı otomobil istinat duvarından düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yanlışlıkla geri vitese aldığı otomobil istinat duvarından düştü: Sürücü ve yolcu yaralandı
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İHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 22:16

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.M.G. idaresindeki 37 ACU 113 plakalı otomobil, sürücüsünün yanlışlıkla vitesi karıştırarak geri manevra yapmasıyla istinat duvarından aşağı düştü.

SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI

Ters dönen araçtaki sürücü N.M.G. ile yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı. Kastamonu itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkartılan yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


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