Yapı Kredi'den tarihi karar: 1 Ocak'ta başlıyor
Yapı Kredi Bankası, plastik ürünlerin kullanımını sıfırlama kararı aldı.
Yapı Kredi, şubelerinde tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmama kararı aldı.
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tek kullanımlık plastik bardak ve benzeri ürünleri başta 826 şube ve diğer birimlerinde çalışan yaklaşık 15 bini aşkın çalışanına kullandırmayacak.
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri 'faiz kararını' açıkladı
- ''Pamuk mu kullanılacak?''
- Aliyev'den hakemlere veryansın
- Sosyal medyada gündem oldu
- Doğu Demirkol'dan Melis Sezen taklidi
- 'Çok sancılı olacak' deyip duyurdu
- Kritik iddia! Toplantı yarına mı ertelendi?
- Hayvanlar da geçinemiyor: Mamaya büyük zam
- 'Ülkedeki en büyük AKP eseri'
- Özdağ, Atatürk büstü çıkarıp masaya koydu
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Demirtaş'ın asgari ücret açıklaması gündem oldu
- Asgari ücret kararını beklemediler, personele dev zam
- Merkez Bankası dolara müdahale etmişti
- Japonlar Erdoğan'ın planını açıkladı
- Dolarda yeni şok beklentisi
- Ekonomi zirvesi sona erdi
- Ünlü şarkıcı kaza geçirdi
- Azra'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı
- Olunca öğrenirsiniz
- Sahne şovu yapan çift metrelerce yükseklikten düştü