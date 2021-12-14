Yapı Kredi'den tarihi karar: 1 Ocak'ta başlıyor

14 Aralık 2021 Salı, 12:01

Yapı Kredi, şubelerinde tek kullanımlık plastik ürünleri kullanmama kararı aldı.

1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla tek kullanımlık plastik bardak ve benzeri ürünleri başta 826 şube ve diğer birimlerinde çalışan yaklaşık 15 bini aşkın çalışanına kullandırmayacak.