BDDK'den, Yapı Kredi kararı

07 Aralık 2021 Salı, 09:41

Yapı Kredi'den dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Bankadan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Koç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankamız paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir. Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

KASIM AYI BAŞINDA AÇIKLANMIŞTI



UniCredit'in Yapı Kredi'deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı ve yüzde 18 payın da Koç Holding tarafından 3.5 milyar liraya alınacağı kasım ayı başında açıklanmıştı.