Yapı malzeme deposu yakınındaki sazlık yangını korkuttu
Antalya’da bir yapı malzeme deposuna yakın kısımda çıkan sazlık yangını korkuttu. Rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülebildi.
Yangın, 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1687 Sokak bitişiğindeki alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle sazlık alanda yangın çıktı.
Antalya’da korkutan yangın— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 8, 2021
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Bölgeye gelen ekipler, rüzgarın etkisiyle bir anda yayılan alevleri söndürmekte zorlandı. Alevler, yangının hemen 50 metre yakınındaki yapı malzeme deposu ile seralara sıçramadan söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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