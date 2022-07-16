Yapımı 30 yıldır bitmeyen 62 kilometrelik karayolu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:09

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir 30 yıldır bitirilmeyen yolla ilgili olarak yaşananları anlattı. Demir, “Bizi en yakın komşu ilimiz Ardahan’a yıllardır da kavuşamadığımız bir ilçemiz bu vesileyle 1993 yılında Ardanuç Ardahan yolunun resmi temeli atıldı. O dönemin Bayındırlık İskan Bakanı Onur Kumbaracıbaşı vardı geçen yıl da rahmetli oldu. Allah rahmet etsin diyorum. Bakanımız da öldü ama toplam, Ardanuç Ardahan yolu arasındaki bu 62 kilometrelik yolun 31 kilometresi Ardahan sınırında 31 kilometresi Ardanuç sınırında olmak üzere Ardahan tarafı tamamlandı ama Ardanuç sınırındaki 31 kilometrelik yol aşağı yukarı 30 yıldır bitirilemedi” dedi

“EN UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN İHALELİ YOL”

Demir, “Belki de Türkiye Cumhuriyeti’nin karayolları tarihinde en uzun süredir devam eden ihaleli bir yoludur. Biz bu vesileyle madem Ardahan Gazeteciler Cemiyet Başkanımızı da aramızda gördük yaramız bir kez daha depreşti. İnşallah bu yol bir an önce bitirilir, tüneli de içine konulur bu hasret biter diyorum” diye konuştu.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, ilçe olarak yaşadıkları doğalgaz sıkıntısını da şöyle dile getirdi:

“Doğalgazla ilgili çalışmamız Ardanuç’a ilçe merkezine 15 km mesafeden doğalgaz geçti. Biz de belediye olarak geçen yıl bir meclis kararı aldık, kamu yararı kararı aldık. Doğalgaz şirketinde Artvin’de yetkili bir firma var, belediyenin hiçbir harç hiçbir para talepte bulunmayacağı efendim kazı yaptığı zaman hafriyat parası, kazı parası bunların döküm parası, bunların bozduğu yol parası, kaldırımların, asfaltların, parkenin yapımının tamamının Ardanuç Belediyesi tarafından üstlenileceği, hiçbir talepte bulunulmayacağı şeklinde 2022 yılında bir karar aldık. Bunu EPDK’ye gönderdik, ilgili firmaya doğalgaz firmasına gönderdik. Müracaatlarımızı yaptık en son geçen hafta ayın sekizinde Artvin’deki yetkili firmanın Bölge Müdürü’nü AKP’li, İYİ Partili, CHP’li bütün meclis üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Orda gördüğümüz şu programda 2026’da Ardanuç ilçesinin de doğalgaza kavuşacağı söyleniyor. Bu bizim için tabii biraz daha geç tarih Ardanuç’ta hem hava kirliliği hem artık kömür çok pahalı vatandaşın bu konuda çok büyük talebi var. Biz bunu da gerekli yerlere ilettik ama yine de nihai kararı belediye olarak üstümüze düşen tüm sorumluluğu aldık ama biraz hükümet kanadının da yapılacak yatırımı hızlandırmasını dilek ve temenni ediyoruz.”