Yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi edildi
Yalova'da yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.
Bir vatandaş tarafından yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Veteriner hekimlerce ilk müdahalesi yapılan kuş, daha sonra İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Burada tedavi altına alınan kuş, iyileşince doğaya salınacak.
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