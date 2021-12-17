Yarbay Ali Tatar ölüm yıldönümünde anılıyor

17 Aralık 2021 Cuma, 14:01

Ergenekon kumpası sürecinde “emekli generallere suikast girişiminde bulunmak”la suçlanan ve hakkında ikinci kez gözaltı kararı çıkarılan Yarbay Ali Tatar’ın aramızdan ayrılışının üzerinden 12 yıl geçti. Ali Tatar, 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 12.30'da Ankara Karşıyaka’daki mezarı başında anılacak.

Hak'ka yürüyüşünün 12.Yılında #YarbayAliTatar'ı

19 Aralık 2021 Pazar günü saat 12.30da,Karşıyaka Kabristanında (D16 , P 1516) anacağız.

"Herkes için hukuk ve adalet" diyebilen bütün dostlarımızı birlikte olmaya çağırıyoruz.

Saygıyla, pic.twitter.com/vAYNa0U6EN — ahmet tatar (@dostdangelen) December 17, 2021

Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, sosyal medya hesabından, "'Herkes için hukuk ve adalet' diyebilen bütün dostlarımızı birlikte olmaya çağırıyoruz" notu ile yıldönümü çağrısında bulundu.