Yarbay Ali Tatar ölüm yıldönümünde anılıyor

FETÖ’NÜN kumpasları sürecinde hakkında ikinci kez tutuklama kararı verilmesi üzerine, yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, 12. ölüm yıldönümünde anılacak.

cumhuriyet.com.tr
17 Aralık 2021 Cuma, 14:01
Yarbay Ali Tatar ölüm yıldönümünde anılıyor
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Ergenekon kumpası sürecinde “emekli generallere suikast girişiminde bulunmak”la suçlanan ve hakkında ikinci kez gözaltı kararı çıkarılan Yarbay Ali Tatar’ın aramızdan ayrılışının üzerinden 12 yıl geçti. Ali Tatar, 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 12.30'da Ankara Karşıyaka’daki mezarı başında anılacak. 

Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, sosyal medya hesabından, "'Herkes için hukuk ve adalet' diyebilen bütün dostlarımızı birlikte olmaya çağırıyoruz" notu ile yıldönümü çağrısında bulundu.


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