Yardım çağrısı yaptılar! Depremzede kadınlarda vajinal mantar başladı

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 19:30

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 19:30

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından, arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve yardım çalışmaları sürüyor.

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’da, Antakya Lisesi’nin bahçesinde kurulan yardım alanında reçetesiz kullanılabilen ilaç ve hijyen malzemeleri ve başkaca ihtiyaçların dağıtılmasında görev alan gönüllü Gizem Albayrak, bulunduğu bölgede çadır ihtiyacının olduğunu söyleyerek, bölgedeki tek konteyner tuvaleti günde yaklaşık bin 500 ila 2 bin kişinin kullandığını belirtti.

Albayrak, salgın hastalıkların başladığını belirterek, şunları söyledi:

"Burada bireysel gönüllüyüm. Hatay Merkez’de, Antakya Lisesi’nin arka bahçesindeyiz biz. Asker yanımızda, buraya sürekli sağlık görevlileri geliyor, sürekli yeni gönüllüler geliyor. Ama burada ikinci günden beri ciddi bir çadır problemi var, ciddi bir sağlık problemi var, ciddi bir tuvalet problemi var. Ve ilk günden beri bunu söylüyoruz. Şu an şurada tek bir tuvalet var, galiba bin 500-2 bin kişi giriyor her gün.

"BİT VE UYUZ BAŞLADI"

Kadınlarda vajinal mantar başladı, çocuklarda bit ve uyuz başladı. Geçen gün Twitter’da da yazdım, bir Suriyeli ailenin erkek çocuğunun burnunu, kız çocuğunun dudağını fare yemiş. Hastaneye gönderdik, tetanos ve kuduz için. Buraya tuvalet şart, buraya çadır şart. Burada insanlar enkaz altında yakınlarını bekliyor. Ve ateş başında oturarak bekliyorlar. Çünkü bu hatta çadır yok. Çadır çok zor bir şey değil. Ve burası merkez. Yine diyorum, burası ilçe değil, köy değil, burası Hatay’ın merkezi. Çok zor olmamalı. Bu insanlar çok acı çektiler. Bir de üstüne üstlük şu an hem yakınlarını bekliyorlar, yaşıyor mu, ölü mü bilmiyorlar hem de sabaha kadar ciddi bir ayazda oturuyorlar ateş başında. Hiç kimsenin bunu yapmaya hakkı yok. Lütfen buraya prototip tuvalet ve çadır göndersinler. Çok zor bir şey değil bu.

"MANTAR İLAÇLARININ GELMESİ LAZIM"

Salgın hastalıklarla ilgili; tuvalet çözüm olabilir mi bu saatten sonra bilmiyorum ama olacaktır. Mantar ilaçlarının gelmesi lazım, jinekologların gelmesi lazım, yani kadın doğum uzmanlarının gelmesi lazım. Artık bu saatten sonra nasıl toparlayacağız, ne yapacağız bir kere kesinlikle banyoların gelmesi lazım. Bu insanlar ben de dahil olmak üzere 10 gündür yıkanmıyoruz hiçbirimiz. Bir de o insanları düşünün. Bu ne kadar sürecek? Eğer hijyeni sağlayamazsak ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşacağız. Burayı yıkmak da çözüm değil. Çünkü buradaki insanlar ‘Ölülerimi almadan gitmeyiz’ diyorlar. Ne yapacağız yerlerde mi sürükleyeceğiz insanları? Bunun bir çözüm yolu olması lazım. Ama ilk önce onlara temiz bir alan yaratmamız lazım, sıcak uyuyabilecekleri bir alan, temiz girilebilecek bir tuvalet ve gerçekten doktorlar. Ki çözüm bulalım hem kadınlar için hem çocuklar için.”