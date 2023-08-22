Siirt'te ilginç olay! İki grup arasında taş, sopa silahlı kavga çıktı: Yardım ettiği yaralının silahından çıkan kurşunlarla vuruldu
Siirt’te iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Olayla ilgisi olmadığı belirtilen 42 yaşındaki L.Ö.'nün ise yaralı olarak yatan bir kişiye yardım etmek isterken yaralının tabancasından çıkan kurşunlarla yaralandığı öğrenildi.
Kooperatif Mahallesi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi civarında, akşam saatlerinde iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Y.Ç. (18) silahla, M.E. ise aldığı sopa darbeleriyle yaralandı.
Olayla ilgisi olmadığı belirtilen L.Ö. ise yerden kaldırmak istediği yaralı M.E.'nin tabancasından çıkan kurşunlarla 3 yerinden yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASATNEYE KALDIRILDI
Yaralılardan L.Ö. ve Y.Ç., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.E. ise güvenlik amacıyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
L.Ö.'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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