Yardım isteyen depremzedeye yetkililerden cevap: 'Cenazelerinizi almak için ne kadar uğraşıyorsunuz'

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 23:15

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 01:32

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yayın esnasında söz alan bir depremzede birçok yakınını kaybettiğini, bazılarının da enkaz altında bulunduğunu belirterek, bölgeye halen yardım gönderilmediğini ve perişan durumda olduklarını söyledi.

Gazete Duvar'ın haberine göre; depremzede, bölgedeki bazı yetkililerin ilgisizliğine de tepki göstererek şunları söyledi:

"Bugün 5 tane akrabamı kendi elimle çıkardım. Bir Allah'ın kulu gelmedi. Bana diyorlar ki, 'Cenazelerinizi almak için ne kadar uğraşıyorsunuz' Ne oluyor böyle! Sen kimsin böyle konuşuyorsun?"