'Yardım yapacağız' denildi, iki milyon dolarlık senet imzalatıldı

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:56

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:56

Muğla’nın Bodrum ilçesinde okuma yazmayı sonradan öğrenen 53 yaşındaki Fatmana Altın, hayatının şokunu yaşadı. 10 Ekim 2021 tarihli 2 milyon dolarlık borç senediyle karşı karşıya kalan Altın, senedi nasıl ve ne zaman imzaladığını hatırlamadığını söyledi. İddiaya göre, kendisini belediye görevlisi gibi tanıtan kişiler, “Erzak yardımı yapacağız” diyerek Altın’a imza attırdı. Daha sonra da bir arabuluculuk süreci bahanesiyle adliye önünde tekrar imza alındı.

"'ERZAK GETİRECEĞİZ' DEDİLER"

Fatmana Altın, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Bana 'Belediyeden erzak getireceğiz' dediler, imza attırdılar. 'Para gelecek, yardım alacaksınız' dediler, bir daha imzalattılar. Ne okuttular, ne anlattılar. Sonrasında bu senet çıktı. Ben hayatımda dolar görmedim!"

Fatmana Altın’ın oğlu Sinan Altın’a ise akli dengesi yerinde olmadığı halde arazi satış sözleşmesi imzalatıldığı iddia edildi. Tapu iptal davası devam ederken, mahkeme Sinan Altın’ın 2021 yılında taşınmazlarını devrederken hukuki işlem ehliyetine sahip olup olmadığının araştırılması için dosyayı İstanbul Adli Tıp Üst Kurulu’na gönderdi.

Öte yandan, davalı tarafın avukatları, Sinan Altın’ın satış işlemi sırasında akıl sağlığını etkileyen bir raporu olmadığını savundu. Ancak Altın ailesinin avukatları, ortada açık bir dolandırıcılık olduğunu belirterek davanın takipçisi olacaklarını duyurdu.