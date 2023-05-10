Yargı 2. kez Melet için ‘dur’ dedi

Yayınlanma: 10.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2023 - 04:00

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Melet Irmağı ağzına yapılmak istenen Melet Balıkçı Barınağı için Ordu Çevre Derneği dava açmıştı. Ordu İdare Mahkemesi’nin ÇED iptal kararı Danıştay tarafından da onaylanmıştı. Ancak Ordu Büyükşehir Belediyesi ÇED üzerinde küçük değişiklikler yaparak yeniden “ÇED gerekli değildir” kararı alarak çalışmaya başladı.

Ordu Çevre Derneği’nin yeniden açtığı dava da sonuçlandı ve Ordu İdare Mahkemesi ikinci kez ÇED iptal kararı verdi.

Ordu Çevre Derneği yönetim kurulundan yapılan açıklamada, “Ordu Büyükşehir Belediye yönetimi mahkeme ‘yürütmeyi durdurma’ kararı verdiği halde çalışmaya devam etti. Barınak neredeyse bitti. Barınak dışında yapılan mendirek de hem ırmağa hem de Cumhuriyet ve Turnasuyu Mahalleleri kıyılarının zarar görmesine neden olacaktır. Barınağın yeri yanlış” ifadeleri kullanıldı.