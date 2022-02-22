Yargı, Kozak Yaylası'ndaki talana 'dur' dedi

22 Şubat 2022 Salı, 12:12

Sık sık maden şirketlerinin tartışma yaratan projeleri ile gündeme gelen Kozak Yaylası'nda faaliyete geçirilmek istenen granit taş ocağına yargı 'dur' dedi. Ayvalık Tabiat Derneği ve Ayvalık Belediyesi tarafından, Burhaniye’nin Hacıbozlar, Ayvalık’ın Bağyüzü ile Bergama’nın Aşağıcuma ve Hacıhamzalar mahallelerinde İdeal Stone Granit Ocağı İşletmesi'nin kapasite artışı ve kırma eleme tesisi projesi için verilen “ÇED olumlu” kararının iptali için açılan davada, İzmir 6. İdare Mahkemesi iptal kararı verdi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Türkiye’nin gözde turizm beldesi olan Ayvalık ve Kuzey Ege’deki tüm bölgenin doğasının bozulmaması için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Ergin, “Karakoç Deresi’nin sulak alan statüsünde kalması, pirina kokusu yayan fabrikanın önlem alması, Karaayıt’ın madencilere depo olmaması için, göreve geldiğimiz günden beri mücadele ediyoruz, mücadeleyi aksatmaksızın sürdürmeye de devam edeceğiz. Bu mücadeleyi sürdüren ve desteklerini esirgemeyen Avukat Günay Benli ve Avukat Canan Yılmaz’a, gönüllü olarak davamızı üstlenen Avukat Filiz Sonsuz’a, birlikte mücadele yürüttüğümüz Bergama Çevre Platformu ve Burhaniye Çevre Platformu’ndaki arkadaşlarımıza ve yaşam savunucusu dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.