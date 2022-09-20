Yargı son kararı verdi: Aydın Kızılcaköy, JES direnişini kazandı

20 Eylül 2022 Salı, 17:29

Efeler ve İncirliova ilçelerindeki Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerini kapsayan alanda kurulması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali Projesi için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali istemiyle Efeler Belediyesi’nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı açtığı dava, Efeler Belediyesi’nin lehine sonuçlanmıştı. Bakanlığın devam ettirdiği davada mahkeme, ÇED olumlu kararının 2’nci kez iptaline ilişkin hüküm vererek davayı Efeler Belediyesi lehine kesin olarak sonuçlandırdı.

Yargı yolunun sona erdiği dava ile Efeler Belediyesi’nin kazandığı hukuk zaferiyle bölgeye zarar verecek tesisin yapımının önüne geçildi.

BAŞKAN ATAY: “BU HUKUK ZAFERİ HAKKINI SAVUNAN HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Kararı değerlendiren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Her zaman söylediğimiz gibi, biz jeotermalden elektrik üretimine karşı değiliz ama vahşice üretilmesine karşıyız. İnsanlara, hayvanlara, bitkilere, tüm canlı yaşamına zarar verecek şekilde uygulamalar yapılmasını istemiyoruz. Buna karşı hukuki zeminde hakkımızı aradık ve kazandık. Mahkeme nihai kararı vererek davayı sonuca bağladı. Hukuk zaferimiz hayat hakkını sonuna kadar savunan halkımıza hayırlı olsun” dedi.











