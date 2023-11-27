Yargıda skandallar bitmiyor: Mahkeme kararı olmadan serbest bırakılmış

Yayınlanma: 27.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 27.11.2023 - 11:52

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar’ın dilekçesinin ardından açığa alınan hakim Sidar Demiroğlu’nun hukuksuz kararları arasında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

10Haber’den Masum Gök’ün haberine göre, Sidar Demiroğlu tutuklu Tuğrul Kort hakkında tahliye kararı verdi. Ancak Kort başka bir dosyadan da tutuklu olmasına rağmen tahliye edildi.

BAŞKA BİR DOSYADAN TUTUKLUYMUŞ

Yıldırım Tuğrul Kort cezaevinde yatarken bir hırsızlık olayından dolayı 30 Mayıs 2023’te bu kez Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Kort’un avukatları tutukluluğa Bakırköy Adliyesi’nde yetkili mahkemeye itiraz etti, ancak talepleri reddedildi.

Bakırköy’deki olayla ilgili iddianamesi hazırlanan Yıldırım Tuğrul Kort 20 Temmuz’da başlayacak adli tatilden birkaç gün önce Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılmak için cezaevinden getirildi. Hakim 9 Ağustos tarihine gün vererek Kort’un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve duruşmayı kapattı. Kort cezaevine geri götürüldü.

Kort’un avukatları 2 Ağustos tarihinde Anadolu Adliyesi’ndeki silah davasında tutukluluğa itiraz etti. İstanbul Anadolu Adliyesi 4. Sulh Ceza Hakimliği de Kort’un toplanan delilleri karartma şüphesi olmaması, sabit ikametgahı bulunması ve tutuklamanın geçici bir tedbir olması dolayısıyla tahliye kararı verdi.

SERBEST BIRAKILDI

Cezaevine yazılan tahliye müzekkeresinde de başka bir suçtan cezası ya da tutukluluğu yoksa derhal salıverilmesi istendi. Tuğrul Yıldırım Kort, Bakırköy Adliyesi’ndeki davada hakkında tutukluluk kararı olmasına rağmen serbest bırakıldı.

DURUŞMAYA GETİRİLMESİ İSTENİNCE ORTAYA ÇIKTI

Olay Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi Kort’un 9 Ağustos’taki duruşmaya getirilmesi için yazı yazınca ortaya çıktı. Maltepe 2’nolu L Tipi Cezaevi yönetimi mahkemeye tutuklunun tahliye olduğunu bildirdi. Bunun teknik olarak mümkün olmadığını bilen 37. Asliye Ceza Mahkemesi ise olayın nasıl olduğunu cezaevine tekrar sordu. Cezaevinin yanıtında, Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 30 Mayıs 2023 tarihli tutuklama kararını UYAP üzerinden veya fiziki olarak kendilerine iletmediği söyleniyordu. Yani cezaevi yönetimi, Bakırköy’deki mahkemenin Yıldırım Tuğrul Tort’u tutukladığını hiç bilmediğini öne sürüyordu.

Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi Yıldırım Tuğrul Kort’u 30 Mayıs’taki tutukluluk karar üzerinden temmuz ortasında cezaevinden getirtmiş, sonra da tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Başka bir deyişle Kort’un hırsızlık suçundan dolayı tutukluluk hali ikinci kez resmi kayda girmişti.

BAŞSAVCI HSK’YE BİLDİRDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Bakırköy’deki davada tahliye kararı veren Hakim Sidar Demiroğlu hakkında Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na(HSK) dilekçe verdi. Sidar Demiroğlu, açığa alındı.