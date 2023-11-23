Yargıtay'dan döndü: HEDEP'e HADEP engeli
Yargıtay, Yeşil Sol'un adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirmesi üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i kabul etmedi. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtildi.
HDP, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle seçimlere Yeşil Sol ile katıldı. Seçimlerin ardından gerçekleştirilen kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.
Ancak karara Yargıtay'dan izin çıkmadı. Yargıtay, HEDEP olarak belirlenen kısa adın, aynı olmasa da 1991'de kapatılan HADEP kısa adına andıracak şekilde benzerlik gösterdiği ve iki partinin birbiriyle karıştırılmasına elverişli olduğu kanaatine vardı.
Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi. Parti, kısaltmayı değiştirmek ya da karara itiraz etme seçeneklerini gündeme kaldı.
Partinin ilgili kurullarında alınacak kararın ve atılacak adımların, yarın Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
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