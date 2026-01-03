Yargıda yeni sistem: Boşanma, kira ve kadastro davaları hızlanacak

Türkiye’de en çok tartışılan ve hem AYM’ye bireysel başvuru konusu olan hem de AİHM’ye taşınan uzun yargılama süreçlerine ilişkin yeni bir sistem hayata geçiriliyor.

Yargıda ‘Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli’ bu yıl içinde başlatılacak. Davaların neden geciktiği analiz edilecek. Boşanma, kira ve kadastro davaları hızlanacak. Gecikmelerden başsavcılar sorumlu tutulacak.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin haberine göre; yeni modelle, ortalamayı temsil etmeyen uzun yargılamaların sona erdirilmesi hedefleniyor. ‘Yargının Etkinliği Büroları’ ile birlikte, adalet komisyonları ve başsavcılar, gecikme yaşanan davalarda doğrudan sorumluluk üstlenecek.

Yargının Etkinliği Büroları aracılığıyla geciken her davanın; neden geciktiği, hangi aşamada takıldığı ve hangi yöntemlerle hızlandırılabileceği takip edilecek. Süreç izleme ve erken uyarı mekanizmalarıyla, davaların sürüncemede kalmasının önüne geçilecek.

Yargının Etkinliği Büroları ile UYAP üzerinden elde edilen sayısal verilerle mahkemeler ve cumhuriyet başsavcılıklarının etkinliği dönemsel olarak değerlendirilecek.

YILLIK RAPORLAR HAZIRLANACAK

Yapılması planlanan çalışmalar çerçevesinde; gelen, çıkan ve devreden dosya sayıları analiz edilerek yıllık genel ve birim bazlı raporlar hazırlanacak.

Bu raporlarla hâkim ve savcı kadro dağılımının mevcut iş yüküne göre daha dengeli hâle getirilmesi, yeni mahkeme kurulması ya da personel ihtiyacının belirlenmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Elde edilen sonuçlara göre ilgili birimlerle koordinasyon kurulması da planlanıyor.