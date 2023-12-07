Yargıdan emsal karar... Kanser ilacını SGK ödeyecek!

Yayınlanma: 07.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2023 - 04:00

Ankara’da yaşayan Göksel Haşimoğlu, 2009 yılında göğüs ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Teşhis konulduktan sonra kemoterapi tedavisine başlayan Haşimoğlu, 14 yıldır ilaç masraflarını memur emeklisi eşinin emekli maaşıyla karşılamaya çalıştı.

Hayat pahalılığı ve dolardaki yükseliş nedeniyle ilaç masraflarını karşılayamaz duruma gelen Haşimoğlu, doktorunun “Kullanılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan ciddi zararlar meydana gelecek” dediği ilacın ücretinin SGK tarafından karşılanması için Sosyal Güvenlik Ankara İl Müdürlüğü Başkanlığı İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ne önce sözlü sonra yazılı dilekçe verdi.



Sosyal güvenlik merkezi, Haşimoğlu’nun iki başvurusunu da reddetti. Haşimoğlu avukatı Zehra Betül Bulut aracılığıyla idare mahkemesine dava açtı.

Dilekçede, söz konusu ilaçtan uygulanması gereken 300 miligram bir kürün yaklaşık 117 bin lira olduğunu belirten Bulut, müvekkili için şimdilik acilen gerekli sekiz kürün ise 702 bin lirayı bulacağını anlattı.

Ankara 20. İdare Mahkemesi, Göksel Haşimoğlu’nun tedavisinde kullanılan ilaca ait ödemelerin SGK tarafından karşılanmamasının, sağlık hizmetine ulaşım hakkının zedelenmesi kapsamında olduğunu, sosyal güvenlik müdürlüğünün hukuka uymadığını belirterek ret işleminin iptaline karar verdi.



SGK’NİN İTİRAZINA RET

Ardından 11. İdari Dava Dairesi, kararda yasaya aykırılık bulunmadığını vurgulayarak SGK avukatlarının iptal talebini reddetti.

Cumhuriyet’e konuşan avukat Zehra Bulut, kanser hastalarının bu ilaca erişimlerinin maddi açıdan oldukça zor olduğunu belirterek “Hastalar SGK’nin ret kararına karşı dava açabilirler. Emsal niteliğindeki bu karar kanser hastaları için umut olacak” dedi.

