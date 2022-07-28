Yargıtay 10 Ekim davasında verilen cezaları onadı, kurumların temyiz talebini yok saydı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 21:24

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, 10 Ekim Ankara Katliamı davasına yapılan itirazları görüştü.

Evrensel gazetesinden Birkan Bulut'un haberine göre, Yargıtay, katliamda üyeleri hayatını kaybeden veya yaralanan KESK, DİSK, TMMOB, TTB, HDP, CHP, Halkevleri, İnsan Hakları Derneği ve katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri tarafından kurulan 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'nin katılan sıfatıyla yaptığı temyiz başvurusu katliamdan zarar görmedikleri iddiasıyla reddetti

Sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmubtalip Demir ve Metin Akaltın hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "kasten öldürme" suçlarından; Yakub Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu hakkında "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçundan"; Metin Akaltın ve Burak Ormanoğlu hakkında "6136 sayılı Kanun’a muhalefet" (Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma) suçundan; Burak Ormanoğlu, Suphi Alpfidan, Mehmedin Baraç, Yakup Karaoğlu, Nihat Ürkmez, Abdulhamit Boz ve Yakup Yıldırım hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen mahkumiyet kararı onandı.

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇUNDA DÜZELTME

Kararda sanıklar Abdülmubtalip Demir, Burak Ormanoğlu, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Talha Güneş ve Yakub Şahin, sanık İbrahim Halil Alçay’ın eşi hakkında ise teknik bir düzeltme yapıldı.

Yargıtay, “kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan mahkûmiyet hükmü kurulurken tayin edilen temel ceza üzerinden 3713 sayılı Kanunun 5/1. maddesi gereğince yarı oranında artırım yapıldıktan sonra TCK’nın 35/2. maddesi uyarınca indirim yapılması gerektiğinin gözetilmemesi” nedeniyle “Sanıkların eylemi teşebbüs aşamasında kaldığından TCK’nın 35/2. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden sanıkların ayrı ayrı 379 kez 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına” ibaresinin eklenmesiyle kararı onadı.

BUDAK’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YENİDEN HÜKÜM KURULACAK

Kararda ayrıca sanıklar Yakub Şahin, Hakan Şahin, Hacı Ali Durmaz, İbrahim Halil Alçay, Resul Demir, Hüseyin Tunç, Talha Güneş, Abdülmubtalip Demir ve Metin Akaltın hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından kurulan hükümlere 12 mağdurun durumu üzerinden bozma kararı verildi.

Kararda katliamda ağır yaralanan Mustafa Budak’ın uzun süre tedavi gördüğü; tedavi sırasında verilen sağlık raporuna göre patlama nedeniyle yüzde 99 engelli hale geldiği ve 25 Haziran 2017’de hayatını kaybettiği hatırlatılarak Budak’ın ölümü ile katliamda yaralanması arasında illiyet bağı olup olmadığının belirlenmesi ve yeniden karar kurulması gerektiği ifade edildi.

Budak’ın yanı sıra bombanın uzağında yaralananlar, mitingle ilgisi olmadığı halde o gün çeşitli gerekçelerle hastaneye başvuranlar ve patlamanın haberini aldıktan sonra fenalaşanların da arasında bulunduğu 11 kişi hakkında katliamla ilgili doğrudan illiyet bağının tespit edilmesi ve kasten öldürmeye teşebbüs konusunda da yeniden hüküm kurulması gerektiği belirtildi.

SANIK ERMAN EKİCİ İÇİN BOZMA KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanık Erman Ekici hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan verilen mahkumiyet kararını da bozdu.

Ekici’ye ilişkin dosyada yer alan bilgi ve belgeleri inceleyen Yargıtay, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan hakkında dava bulunmayan Ekici’nin bu suçlama ile de yargılanması gerektiğini ifade etti.

Ekici hakkında Ankara ve Antep’te çeşitli suçlamalar ile açılan dosyaların da birleştirilmesi gerektiğini belirten Yargıtay, Ekici’nin tahliye talebinin ise hakkındaki bozma sebebi, verilen ceza miktarı, mevcut delil durumu ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak reddedilmesine karar verdi.